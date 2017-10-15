VR本周说：Oculus频频上头条 小扎意外躺枪

Magic Leap携手Madefire打造MR漫画

作为科技圈最“神秘”的一家公司，Magic Leap的动作不多，但每次都引人关注。据外媒报道，近日Magic Leap携手Madefire在纽约动漫展(New York Comic Con Friday)宣布将打造混合现实(mixed reality)漫画，并将其应用在Magic Leap即将推出的消费级设备上。值得关注的是，内容提供方包括Marvel(漫威)，DC和Blizzard(暴雪)等漫画巨头，此外还有仅发布在 Madefire平台上的原创内容。

惠普VR背包电脑10月10日发货

搭载英特尔Kaby Lake第七代i7处理器和NVIDIA GeForce GTX 1080显卡的Omen X Compact于10月10日期发货，电脑的起价为2499美元;背包配件将于10月13日发货，起价为599.99美元。据悉，该款产品的优势在于不仅可以作为背包电脑体验VR游戏，同时凭借扩展坞站(可以理解为一个扩展底座)，将Omen X Compact作为一款常规台式机，体验传统游戏或者处理工作，避免仅仅作为VR背包电脑的“鸡肋”定位。

裁员310人 诺基亚叫停OZO VR相机开发

据外媒报道，诺基亚正式叫停OZO VR相机开发工作，并将对诺基亚技术部门(Nokia Technologies)进行多达310人裁员，据悉该部门拥有大约1090名员工。诺基亚称，诺基亚技术部门将继续专注于数字健康、专利和品牌授权业务。

Oculus开源DK2设计

今年Oculus Connect开发者大会(OC4)于美国当地时间10月11日-12日在加州圣何塞麦克恩瑞会展中心(McEnery Convention Centre)举行。不过耐人寻味的是在这个年度盛会召开的前一天，Oculus发布Rift Development Kit 2(DK2)头显的文档。据外媒报道文件包括基于Creative Commons Attribution 4.0许可的DK2硬件的详细原理图，电路板布局信息，机械CAD图纸，图形等技术规格。

Valve力推SteamVR Tracking 2.0基站

近日据外媒报道Valve正在准备加速SteamVR Tracking 2.0基站生产，以应对2018年OEM厂商的需求。需要指出的是这批新基站在启用之处仍旧限定在两台，但到了2018年初将扩展至4个基站协同工作，届时可以实现10m X 10m的覆盖面积(增大空间对于多设备多用户体验很有帮助)。此外，新基站适用于采用Triad Semiconductors TS4231传感器的硬件，与现有的追踪技术并不兼容，也就是说与HTC Vive不兼容。

目前Valve正在与OEM企业洽谈，进而预估采购量，保证供应(可能会在前几个月内实施数量限制)。在定价方面，Valve表示批量订单不少于45台，每台价格为60美元。这个价格相比上一代产品“优惠”相当大，尚不足HTC Vive基站的一半。

当VR遇到灾难现场 马克扎克伯格躺枪

此前Facebook通过旗下虚拟现实应用space结合Oculus Rift来演示VR帮助红十字会救助人员在灾难现场施救。通过结合卫星图像、人工智能，在虚拟现实环境中救助人员能够更加准确的作出判断，及时前往最需要救助的地区并合理分配人力。

通过VR头显进入虚拟灾难现场后，扎克伯格介绍了自己所见的“景象”以及如何帮助红十字会救灾人员，但虚拟世界中的3D人物显然不能像真实的人类一样合理控制自己的表情。在演示过程中这个3D人物会表现出“轻松、愉快”的情绪甚至与身边的小伙伴互动，这显然触及了围观群众以及经历过自然灾害当事人的内心，让人反感...

对此，扎克伯格在Facebook Live视频也做出了回应，并公开致歉。“VR中最强大的一项功能就是让人感同身受。我的目的是利用VR引起人们的重视，让人们正视全世界各地正在发生的种种状况。我也想与我们的合作伙伴国际红十字会共同努力，向人们分析重要的资讯以帮助波多黎各的灾后重建。阅读了一些人们的评论，我意识到这一点并没有讲清楚，我对那些被我的行为冒犯的人们表示道歉。”

Facebook推无线VR头显Oculus Go 仅售1300元

在圣何塞Oculus Connect大会上，Facebook推出了一款低价无线VR头显Oculus Go，将于2018年初正式发货，售价为199美元(约合人民币1300元)。除了价格低外，Oculus Go还是一款独立VR设备，无需借助智能手机或电脑而独立运行，且扬声器也直接内置于头显当中;同时还可直接运行适用于Gear VR设备的内容(无需修改)，并共享外设。

而Oculus Rift需连接宿主计算机，三星Gear VR仅相当于Galaxy手机的双眼成像容器。Oculus Go采用解算/成像一体化轻量设计，并配备了超快转换液晶成像元件及先进光学系统，双眼分辨率为2560x1440，内部集成耳机/扬声器。

Oculus表示，新设备“Oculus Go”将是“体验 VR 最简单的方式”。而且，目前Oculus公司还在开发一款更先进的高阶独立型头戴式VR“Santa Cruz”，明年揭晓。

旗舰头显Oculus Rift降价:今后只卖399美元

如今，全新Oculus Rift已经迎来了永久性降价，调价后，该设备的价格为399美元。值得一提的是，除了头显之外，该价位组合里还包括有Oculus Touch运动控制器、传感器以及6款免费VR内容应用。

Rift价格已经是其在发布之初的时候的一半了，最初该头显的价格为599美元，控制器则是标价199美元，而现在399美元就可以搞定一切。值得一提的是，这款头显需要与功能强大的PC相匹配，才能够呈现更好的内容。

（ 作者：高志伟 责任编辑：高志伟）

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