Fraunhofer IIS展示MPEG-H音频端到端解决方案

作者：高志伟

3月22日，音频及媒体技术研究机构Fraunhofer IIS在2019年中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)上展示了MPEG-H音频端到端解决方案：三维声直播制作工具(实时元数据生成与监听设备)、编码器、三维声后期制作工具 (DAW)以及支持MPEG-H解码的家庭还放设备(3D条形音箱)。

Fraunhofer IIS自2017年初参与到中国三维声标准提案工作中，并于2018年CCBN期间成功获选标准草案传输段提案方，标准文档亦于该年年底提交相关政府部门 。同时，2018年世界杯期间，Fraunhofer IIS协同产业链上下游合作伙伴顺利完成了基于MPEG-H音频系统的中国三维声标准草案在广电系统中的实时全链路验证性测试工作。搭建在中央电视台新址的测试系统包含：主控前端、制作端、传输端和完整的家庭终端还放链路。合作方涉及: 捷成世纪/Auro、Junger、柯维新、海思、创维数字等国内外知名企业。

目前，中国三维声行业标准草案制播技术全链路已打通，参考运行系统也已完备。Fraunhofer IIS先后与柯维新、数码视讯、当虹科技、海思和兆芯签署合作协议，相关专业广电设备(编码器、解码器)即将问世。此外，Fraunhofer IIS还在展位上首次展示支持了中国三维声制作的插件工具。

值得一提的是，未来三维声技术还将覆盖到OTT、数字广播、影院等多个领域。如今视频、直播已经成为移动互联内容生态的重要组成部分，用户对于沉浸式体验的需求也越来越高，因此除了视频外，音频也成为行业关注的又一项趋势。

比如大家都熟悉的“吃鸡”游戏或者VR，声音已经成为提升沉浸感的不可或缺的因素，甚至是影响玩家体验的关键。Fraunhofer IIS已经准备好布局直播、流媒体、OTT领域，未来玩家在观看游戏直播时或许也可以自主选择语言、解说等等。

Fraunhofer IIS中国区负责人Toni Fiedler先生表示：“在过去的一年里，我们与中国合作伙伴开展了深入的合作。通过大家的不懈努力，中国三维声标准技术已成熟，并具备了专业和消费设备的商业化能力。在未来，我们将继续与广播电视商和设备制造商一道共同促进标准的落地与实施。支持全新音频格式的内容和能够带来互动和沉浸式声音体验的设备是下一代音频系统快速普及的关键驱动因素。我们将支持现有和下一代音频技术在更多机顶盒上的集成，并让流媒体供应商享受MPEG-H系统带来的高级功能。”