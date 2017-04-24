VR本周说:Facebook发力 AMD新VR显卡亮相

Facebook F8大会上周举行，脸书发力AR、VR以及AI的宏大布局吸引了各个行业的目光，毕竟作为VR普及的“始作俑者”Facebook的每一步都能引起“蝴蝶效应”。值得一提的是，相机成为Facebook接下来工作的一大重点，同时也更新了自家360°全景相机产品。除此之外在硬件方面，AMD也坐不住了，推出了Radeon RX 500系列显卡，不乏流畅支持VR体验的产品。

对于VR发展，硬件、技术是必不可少的两大支柱，但除此之外内容则是加速VR向用户普及的催化剂。目前对于消费者而言，游戏、视频是最主要的组成部分。与此同时，VR内容也在想着旅游、教育、地产等多个行业过度，并取得了一定成绩。本期VR本周说，不仅会有关于Facebook F8大会的介绍，更有几款有趣的VR游戏推荐给各位。

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Facebook Spaces:迎接VR社交时代

Facebook F8开发者大会如期而至，没有让外界失望：AR、VR以及AI成为会议焦点。与此同时，Facebook终于将去年10月份在Oculus Connect 3会议期间亮相的VR社交推到了用户面前。在开幕主题演讲中，Facebook介绍了这款新的VR社交平台――Facebook Spaces。

据悉Facebook Spaces应用程序直接与用户Facebook帐户关联，便于同朋友、家人在VR中进行交流沟通。同时，账号管理对于用户也比较容易及时发现哪些好友在“VR世界”中或者可以进入VR世界。值得一提的是，为了让用户在VR里面也能够有自己个性的一面，Facebook为Facebook Spaces创建了一个先进的头像选择和定制系统，可以让用户打造一个很符合自己的“自己”。 Facebook使用计算机视觉技术来分析用户的Facebook照片，并提供最佳头像配置的建议。如果不喜欢建议的选项，还可以随时创建完全自定义的头像信息。

不仅仅是头像，就连Facebook Spaces中交互环境也是可以定制的。例如，用户可以通过360°照片或视频与朋友坐在虚拟桌面上，或者通过全景视频/图片举办一个VR party，与来自世界各地的朋友进行社交。更值得一提的是，好友甚至不需要有一套VR设备也能来参与进来。用户可以邀请具有Facebook Messenger帐户的任何人加入虚拟聚会或聊天。只不过没有VR设备的好友需要使用手机的摄像头来完成与虚拟世界中好友的视频聊天。

Facebook已经推出了Facebook Spaces的开放测试版，可以在Oculus商店的Early Access部分找到该应用程序。 Facebook表示尚未完成对Facebook Spaces的开发，还将在接下来几个月内推出新功能。 Facebook表示，针对Facebook Spaces可用空间的发掘才刚刚开始，未来还有很多值得期待的内容。

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Google Earth VR支持使用Oculus Touch

Google Earth VR于2016年11月推出，深受VR用户喜爱。只不过上市之初这款趣味实用的应用程序却只能通过，HTC Vive进行体验，初始版本不支持Oculus Rift。一个重要原因就是这款应用需要借助控制器来进行操作，当时Oculus Touch还没有正式发布。如今距离Oculus Touch发布已经有几个月时间，Google并没有让Oculus Rift用户久等，在经过这段时间的努力后，Google Earth VR已经支持Oculus Touch。

据外媒报道，除了支持Oculus Rift和Touch外，Google Earth VR还添加了搜索功能。 通过输入目的地名称用户就可以“直达”，比此前指向地球上某一位置在进行放大搜索要快捷很多。当然，搜索功能并不会影响用户“探索世界”，对于那些未知的角落，用户仍旧可以直接前往，并“观光浏览”。

新版Google Earth VR还包含一个更新的缓存系统，可以让用户选择一个自定义区域来保持预加载，一边在前往观看时无需等待图像加载。此外Google还在地图上制定了突出的27个地点，“帮助用户发现世界上最令人难以置信的地方”。Google的特色地点包括位于阿根廷的佩里托・莫雷诺冰川(the Perito Moreno Glacier)，南非桌山的顶峰(the top of Table Mountain)，以及启发了迪斯尼“睡美人”城堡的德国城堡(the German castle)。为了用户更加轻松上手、习惯操作，Google Earth VR还创建了一个新的入门导览。

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Facebook全景相机更新:六个自由度拍摄

今年的F8大会Facebook又带来了很多惊喜，AR、VR、AI成为热点焦点。在去年，Facebook曾推出过一款名为Surround 360的360°相机参考设计，如今它也终于迎来了迭代产品：x24和x6。这两款产品的一大优势就在于可以进行六个自由度的拍摄。

产品命名就是各自搭载的摄像头数量，在外观上两者均为圆球形设计，只不过尺寸差别很明显。近日外媒曝光了这两款产品的“原型机”。其中，x6是由Facebook自己内部打造的，x24则与合作伙伴共同研发。目前Facebook已经和部分商业伙伴达成了授权合作。

所谓六个自由度拍摄简单理解就是让摄像机记录画面更加真实，提升所拍摄全景视频带来的沉浸感。比如在外媒体验的一段demo中，画面已经完全抹除了摄像机的痕迹，观看时观众可以自动变换视角，就像真正在场景里面。与此同时每个摄像头都可以记录距离参数，提升3D特性。为了让相机表现更加出色，Facebook不仅在硬件上做了很多努力，软件处理上也下了很大功夫。

只不过近两年设计生产VR全景相机的企业层出不穷，Facebook能否脱引而出就要看其之后的表现了。不过从小扎信誓旦旦表示继续追加对VR研发投入这方面来看，Surround 360家族产品还是值得期待的。

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《向下螺旋:序幕》帮你在VR中感受零重力

游戏是VR内容的重要组成部分，也是很多玩家最感兴趣的领域。近期有外媒分享了一款名为《向下螺旋:序幕(Downward Spiral: Prologue)》VR游戏的体验。对于这款游戏本身的剧情、玩法，给出的评价为平庸，但是对于这款游戏打造的零重力体验，却给出了较高评价。

《向下螺旋:序幕(Downward Spiral: Prologue)》由3rd Eye Studio开发，特点以及亮点均是零重力运动系统。作为该系列游戏的序章，《向下螺旋》游戏的挤掉基本由此确定了。该款游戏的零重力运动系统十分真实，游戏场景为空间站，玩家想要进行移动就需要想真正的宇航员那样，利用反作用力。也就是说，在空间站中的移动都需要抓住某个固定物体来借力将自己推出去。

在某些时候身边没有可以借力的物体玩家还有一个“推进装置”。有些像电影《地心引力》女主在太空中使用的灭火器(还是氧气罐？)，通过气体产生的推理进行移动。因此游戏草制作过程中需要玩家很好地熟悉并利用HTC Vive控制器或者Oculus Touch。

当然零重力环境下的移动并没有想象中那么容易，力度、方向就够玩家头疼一阵子的了。至于游戏相关的其他内容似乎并没有受到外媒的称赞…简单说除了零重力体验外，《向下螺旋:序幕》就是一款“一次性游戏”，很难引起玩家第二次尝试的欲望。

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支持VR AMD Radeon RX 580发售

2017年4月18日，AMD正式推出了Radeon RX 500系列显卡，采用精心改进的第二代Polaris 架构，具有优秀的游戏性能，更高工作频率，据悉Radeon RX 500系列显卡具有各种引人注目的新技术和功能。

其中Radeon RX 580可以带来流畅的1440p游戏。测试显示，Radeon RX580性能比Radeon R9 380X平均高出57%，在领先的AAA游戏当中提供流畅游戏体验和VR体验。RadeonRX 580 8GB GDDR5显卡建议零售价格是1899~1999人民币，Radeon RX 580 4GB GDDR5显卡建议零售价格是1699~1799人民币。

AMD全球副总裁兼Radeon技术事业部总经理Scott Herkelman表示：“Radeon建立在所有游戏玩家都能在他们喜爱的游戏当中享受先进图形技术这一承诺之上。我们今天推出Radeon RX 500系列显卡实现这一承诺。更高性能，革命性的游戏捕捉软件，降低延迟技术，第一时间提供驱动程序支持最新游戏，Radeon FreeSync(显示变频)技术等开放和可承受的标准，以及Radeon Chill(智酷)技术等创新功能，让一直耐心等待的玩家获得足够多的理由进行升级。”

（ 作者：高志伟 责任编辑：高志伟）

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