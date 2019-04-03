调研显示2020年AR市场将接近百亿美元

作者：高志伟

日前SuperData公布的一份报告显示，到2019年底AR市场规模预计达到34亿美元，2020年则将达到96亿美元。

相比VR，近两年得益于智能手机对AR支持快速普及，AR应用成功进入消费者视野，覆盖用户超过10亿。与此同时谷歌、苹果均在大力推进移动端AR技术发展，为内容开发者提供了ARCore、ARKit等理想平台，在内容方面，AR的基础要比同时期的VR丰富很多。

尽管目前AR头显设备进展不如预期，去年备受关注的Magic Leap One似乎并没有想象中那么“炫酷”，而微软于MWC2019期间发布的HoloLens 2是一款面向商用市场的产品，仍旧没有消费者版发布。但根据IDC此前公布的报告显示，2018年AR设备与VR设备相比，出货量相差36.5倍;到了2023年，AR设备出货量与VR设备相比大幅缩小。如此来看，在随后几年中AR硬件发展速度将赶超VR。

尽管此前AR凭借《Pokemon GO》这款全球范围内现象级游戏被用户了解、体验，但根据去年12月份公布的市场调查报告显示，目前最受用户欢迎的AR应用集中在社交媒体中，占比达到84%，其次是网购，游戏则排在第三位。

通过近两年“AR表情”备受追捧，很多网友在使用社交软件时都会用到“自制表情包”，一定程度上活跃了AR应用场景。其次，在购物方面，目前国内天猫、京东等主要电商平台均加入了该功能。如此来看，以智能手机等终端设备为依托，接下来AR超越VR或许只是时间问题。