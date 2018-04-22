VR本周说：英特尔关闭新设备事业部，VIVE Focus已通过FCC认证

英特尔关闭2013年成立的新设备部门

据外媒消息，英特尔正式关闭了2013年成立的新设备部门，该部门创办之初是为了研发可穿戴设备以及AR智能眼镜。



英特尔

新设备部门大约雇佣了200多名工程师，此次关闭部门将导致裁员发生，目前具体裁员人数尚不详。事实上，对于英特尔关闭新设备部门我们一点也不意外。在此之前，英特尔就低调关闭其AR眼镜品牌Recon，随后该公司又传出了寻机出售AR智能眼镜业务多数股权的消息。据悉，该业务估值约为3.5亿美元。



英特尔AR智能眼镜

Vivo Focus已经通过FCC认证，不久后或将登陆美国市场

HTC VIVE旗下VR一体机VIVE FOCUS与去年11月份发布，率先登陆国内市场，尽管会在海外上市但此前的消息指出这将是一个漫长的过程！据外媒报道，VIVE FOCUS已经通过FCC认证，或许不久后就将登陆美国市场。

VIVE FOCUS配备骁龙835芯片，搭载了一块低时延(20ms以内)、3K分辨率/75Hz的AMOLED显示屏，6个头部自由度(6-degree-of-freedom，DoF)，视场角达110°，支持瞳距调节并内置扬声器，手部控制器具备3个自由度。

VIVE FOCUS还支持MicroSD卡扩展存储容量(最高支持2TB)，并可通过USB Type-C、Wi-Fi或蓝牙与更多设备或配件互联。HTC规划了几种VIVE FOCUS的使用场景，包括课堂教学、VR电影、模拟社交等等，国行版售价3999元起。

鲁大师2018年Q1手机VR排行榜公布

本周鲁大师发布了2018年Q1季度的手机VR排行榜，本次公布的手机VR排行榜分为S榜(即2K及以上屏手机榜单)以及A榜(1080P手机榜单)。先来看S榜，冠军再一次被HTC U11拿下，紧跟其后的是三星GALAXY S9+，索尼索尼Xperia XZ Premium以微弱的分数差距排在第四名。

在A榜中，小米6以106293分摘得宝座，一加手机5T、华为Mate 10位于第二名和第三名，小米MIX 2则排在了第五名。相比S榜，A榜的竞争更加激烈，毕竟1080P才是绝大多数智能手机的首选屏幕分辨率。

特别需要注意的是，由于VR成绩跟GPU、传感器、陀螺仪等关系比较大，即使是同款处理器，得分高低也可能有较大差距。鲁大师VR评测，主要评测的是手机的「传感效率」、「图像处理」以及「VR运算性能」这三个最影响手机VR性能的方面。在这三个大项目中，又细分为「陀螺仪」、「加速传感器」、「屏幕」、「VR多线程一」，「VR多线程二」，「VR逻辑性能」等测试项。可以说，基本囊括了手机VR最基本的部分。

KAT Walk Mini头号玩家VR跑步机上市

前不久电影《头号玩家》上线给VR行业打了一针鸡血的同时也让很多游戏迷趋之若鹜！在这部电影中，彩蛋成为一项关键词，不仅推动剧情发展也是该片的一大亮点!当然除此之外，对于这个反乌托邦世界的构筑，也让很多观众发现了有趣的细节比如VR万向行动平台。

本周KAT Walk Mini头号玩家VR跑步机,正式上市。KAT Walk Mini被定义为一款通用型VR标准输入设备,支持各种主流VR头显、所有自由移动的VR游戏、各种主流VR平台,让玩家畅玩3A经典游戏大作如《辐射4 VR》、《上古卷轴:天际VR》、《毁灭战士(DOOM) VFR》、《生化危机7 VR》、《收获日(Payday)VR》等。

KAT Walk Mini的优势包括高度低、重量轻、占地面积小,布置灵活,不受场地大小限制;独特的全新开放式设计,四肢周围没有任何障碍物,可灵活转身,自由的走、跑、跳、蹲、坐、后退、劈砍、闪避;无碰撞、无绕线、无摔跌,比现实更安全;巧妙设计可以自动判断人体动作,并相应的提供不同保护方式;在行走时给予支撑,在下蹲或坐下的时自动释放自由度,同时给予限位保护。

KAT Walk Mini采用全新非接触式传感器技术,更精准,延迟更低且无需穿戴;1:1精确脚步位置追踪和真实行走速度,独立的视觉、身体朝向判断,免穿戴、免充电、免配对、免维护。自适应各种不同身高体型,支持1.4m-1.95m身高、体重130Kg以内的人群,且无需更换不同尺寸配件。

开放SDK套件,可以让开发者在短短几个小时内完成游戏或行业应用的适配;使KAT Walk Mini可以应用在不同商业和行业场景中,提供更多想象空间。

（ 作者：高志伟 责任编辑：高志伟）

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