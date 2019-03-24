VR本周说：下一代PSVR或采用无线设计，Oculus Rift S发布

作者：高志伟

专利曝光 下一代PSVR将采用无线设计？

相比其他VR头显，PlayStation VR(PSVR)有其独特性，是目前唯一针对主机打造的VR头显。并且，相比PC端头显设备，PSVR的销量可以说是“让人羡慕”。此前索尼虽然对PSVR进行了硬件更新，但提升并不明显，不过近期日本有关部门公布的一项专利显示，PSVR头显的无线版本或许即将到来。

需要指出的是，曝光的这项专利并非直接介绍无线PSVR头显，而是“自动切换无线信号的频率，从而确保用户在来回移动时连接的稳定性。”不过专利中用以介绍的示例却是PSVR。专利显示，PSVR数据盒发射5GHz到60GHz之间的无线信号，实现从主机到头戴设备之间的无线信号传输。

目前60GHz已经被应用到很多产品的无线连接中，比如手机。凭借60GHz信号可以实现通信质量更佳的无限投屏功能，在VR场景下的应用与之相似。高频信号在短距离内传输效率更高，不过容易受到干扰，这就需要5GHz信号的配合，从而避免用户使用过程中出现信号丢失。

尽管没有明确指出这就是新一代PSVR，但当索尼推出PS5时，与之相对应的新款PSVR或将凭借这项技术支持无线版本。

惠普发布全新MR头显Reverb 佩戴更舒适屏幕更清晰

目前HTC Vive以及Oculus均推出了VR一体机产品布局移动端市场，并且HTC Vive对于无线通信技术抱有浓厚兴趣，一直在努力“剪断”PC端头显后面堪称“负担”的数据线，并且取得了一定进展。实现无线VR头显连接对于用户而言体验更加舒适，自由。同时对于很多线下VR体验店，没有了数据线的束缚，在大场景VR应用领域将有更大发挥空间，甚至可以在一定程度上降低人力成本，毕竟没有数据线，用户在体验时就不需要“理线员”了。

对于无线版PSVR头显，或许在价格上将有所上涨，但得益于主机平台庞大的用户以及丰富的内容资源，市场表现还是值得期待。当然，前提是索尼能够为玩家提供足够可靠的使用体验。

据外媒报道，惠普正式推出旗下新款Windows MR头显――Reverb，通过采用轻量化设计以及配备更高分辨率屏幕，Reverb MR头显的佩戴体验更加舒适。



惠普发布全新MR头显Reverb 佩戴更舒适屏幕更清晰

从外观来看，惠普Reverb MR与上代有明显区别，据介绍该款产品分为消费版和专业版(企业版)，售价分别为599美元和649美元。专业版相比消费版配备独立0.6米线缆以及织物面罩。

惠普Reverb MR也配备了耳机，屏幕分辨率上升至2160x2160，可视角度114°，重量下降至约499克。其绑带设计很有特色。在外媒体验后表示，即使配戴眼镜也可以十分轻松地戴上头显。



惠普发布全新MR头显Reverb 佩戴更舒适屏幕更清晰

作为Windows MR头显阵营的一员，惠普Reverb MR支持inside-out位置追踪，方便与PC连接进行体验，同时惠普还确认，Reverb将支持Windows Mixed Reality的直通功能，可以使用头显上的外部摄像头来查看真实世界。

去年Windows MR设备已经支持steam VR，丰富了内容生态。根据steam VR公布的硬件调查报告，入驻steam VR后，Windows MR占比在稳步提升，如今已经接近10%。



惠普发布全新MR头显Reverb 佩戴更舒适屏幕更清晰

惠普表示Reverb MR的消费版、专业版将于4月底上市销售。

HTC Vive Pro或增加嘴唇追踪模组 主要用于研究和试验

在GDC大会期间，VR/AR厂商也频频发力。HTC Vive表示计划为HTC Vive Pro添加嘴唇追踪功能。据HTC Vive美国产品和运营副总裁Vinay Narayan在GDC上介绍，该模组将准确收集用户嘴唇的运动数据，用于实时生成更逼真的虚拟化身面部表情、NPC动画的动作捕捉以及涉及语音和肢体语言的各种研究用途。

HTC Vive并没有过多介绍该模组设计，不过指出没有将嘴唇追踪模组推向消费市场的计划，将主要用于研究和试验。

随着社交、互动成为VR重要应用场景，为用户构建更真实的虚拟形象是提升沉浸感的重要手段，虽然短期内我们不会看到嘴唇追踪这一全新功能，但未来或许戴上VR头显进入虚拟世界后，属于你我的虚拟形象也会拥有惟妙惟肖的动作表情。

Oculus Rift S发布，分辨率提升售价399美元

在HTC Vive、PlayStation VR，甚至是Windows MR头显都进行更新后，Oculus也终于有动作了。在推出VR一体机产品后，在近日举行的GDC大会上，Oculus正式推出其新款VR头显――Oculus Rift S。

据外媒报道，Oculus Rift S采用全新设计，并且拥有1280 x 1440分辨率(上代为1080 x 1200)。不过需要指出的是，Oculus Rift S搭载的是LCD屏幕，而非OLED屏幕，并且刷新率从90Hz下调为80Hz，但视场角有所扩大(官方尚未给出FOV具体参数)。

Oculus Rift S拥有与Oculus Quest相同，采用了Oculus Insight内向外追踪技术，通过五个追踪摄像头，以及Passthrough+技术能够实现不错的位置追踪，并且可以在不取下耳机的情况下，借助摄像头查看“真实世界”。

Oculus Rift S绑带设计同样采用了比较流行的后置旋钮调节。据介绍，该项设计由Oculus与联想合作完成，而且可以看到在Oculus Rift S头显上也被打上了“Lenovo”的logo，这是否意味着两家公司进行更深入的合作，或者说由联想(而不是小米)将Oculus Rift S带入中国市场？目前官方尚未就此回复，不过我们可以期待一下。

其他方面，Oculus Rift S推荐配置与Oculus Rift相差不大，最低GTX960显卡，推荐GTX970/GTX1060;此外，Oculus Rift S全面兼容Oculus Rift内容。

Oculus Rift S售价为399美元，并且包含两个Oculus Touch控制器。