Æ»¹ûVision ProÏà¹Ø×¨ÀûÂ½ÐøÅú×¼¹«²¼£¬×îÔç×·ËÝµ½2007ÄêÓë³õ´úiPhoneÍ¬Äê
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
Æ»¹û Vision Pro Í·ÏÔÓÚ½ñÄê·¢²¼£¬Ä¿Ç°»¹Í£ÁôÔÚÔ¤¶©½×¶Î£¬2024 Äê²Å»áÉÏÊÐÏúÊÛ£¬µ«°´ÕÕÆ»¹û¹«Ë¾²úÆ·ÑÐ·¢µÄ½Ú×à£¬Vision ProÔÚÄÚ²¿¿Ï¶¨ºÜÔçÖ®Ç°¾ÍÒÑ¾ÖÆ¶¨Â·ÏßÍ¼¡¢È·ÈÏÑÐ·¢·½Ïò¡¢Ñ°ÕÒÁã¼þ¹©Ó¦Á´Óë¼¼ÊõÖ§³ÖÁË¡£
ÄÇÃ´Æ»¹ûÊÇÊ²Ã´Ê±ºò¿ªÊ¼¹¹Ë¼Vision ProÕâ¸öÐéÄâÏÖÊµÍ·ÏÔÉè±¸µÄÄØ£¿×îÐÂ¹«²¼µÄ×¨Àû½Ò¿ªÁË´ð°¸£¬Æ»¹û¹«Ë¾ÖÁÉÙÔÚ2007 Äê£¬Ò²¾ÍÊÇ³õ´ú iPhone·¢²¼µÄÍ¬Ò»Äê¾ÍÒÑ¾ÓÐÁËÏà¹ØµÄ¸ÅÄîÓë¹¹Ë¼¡£
Æ»¹ûÔÚ2007ÄêÍÆ³öµÄ×¨ÀûÖÐ£¬²¢Ã»ÓÐÃèÊöVision ProÍ·ÏÔµÄÈ«²¿¹¦ÄÜ£¬Ö»ÊÇÃèÊöÅå´÷Õß¿ÉÒÔÔÚÐéÄâ³¡¾°ÏÂ£¬¹Û¿´µçÓ°ºÍÌåÓýÈüÊÂ£¬ÆäÖØµãÊÇÈçºÎ¸øÅå´÷Õß´øÀ´³Á½þ¸Ð¡£
ÒÔÏÂÊÇÏà¹Ø×¨ÀûµÄÒ»Ð©ÄÚÈÝÃèÊö£º
¸öÈËÏÔÊ¾ÏµÍ³¿ÉÒÔ°üÀ¨µç×ÓÉè±¸£¬¸Ãµç×ÓÉè±¸¿É²Ù×÷ÒÔÏò¸öÈËÏÔÊ¾Éè±¸Ìá¹©Ã½Ìå£¬¸Ã¸öÈËÏÔÊ¾Éè±¸¿É²Ù×÷ÒÔÏÔÊ¾Ëù½ÓÊÕµÄÃ½Ìå¡£
Ê¹ÓÃÒ»¸ö»ò¶à¸ö¹âÑ§ºÍÊý×Ö×é¼þ£¬¸öÈËÏÔÊ¾Éè±¸¿ÉÒÔµ÷ÕûËùÏÔÊ¾µÄÃ½ÌåÒÔ¸²¸Ç¾çÔºµÄÌØÕ÷£¬´Ó¶ø¸øÓè¸öÈËÏÔÊ¾Éè±¸µÄÓÃ»§ÔÚ¾çÔºÖÐµÄÓ¡Ïó¡£
¶øÇÒÆ»¹ûÔÚ2007ÄêµÄÕâÏî×¨ÀûÖÐ£¬¾ÍÉèÏë¹ýÍ·ÏÔ¿ÉÒÔ¶ÔÍ·²¿¡¢ÑÛ¾¦»òÊÖ²¿µÄÔË¶¯×ö³ö·´Ó¦¡£
ÔÚÒ»Ð©ÊµÊ©ÀýÖÐ£¬¸öÈËÏÔÊ¾Éè±¸¿ÉÒÔÊ¹ÓÃÒ»¸ö»ò¶à¸ö´«¸ÐÆ÷À´¼ì²âÓÃ»§µÄÒÆ¶¯£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔ»ùÓÚÓÃ»§µÄÒÆ¶¯À´µ÷ÕûËùÏÔÊ¾µÄÍ¼Ïñ¡£
ÓÃ»§¿ÉÒÔÒÆ¶¯ËûµÄÍ·²¿¡¢ÑÛ¾¦»òÁíÒ»ÉíÌå²¿Î»ÒÔÊ¹µÃËùÏÔÊ¾µÄÃ½ÌåµÄ²¿·Ö¸úËæÓÃ»§µÄÒÆ¶¯¡£
ÆäÖÐ»¹ÃèÊöÁËÈçºÎµ÷ÕûÉùÒôÊä³öÒÔÆ¥ÅäÐéÄâÎ»ÖÃºÍÍ·²¿ÒÆ¶¯¡£ÕâÏî×¨ÀûÉêÇëÊÇÔÚ 2007 ÄêÌá³öµÄ£¬Ä¿Ç°²¢²»Çå³þÎªÊ²Ã´Ö±µ½×òÌìÕâÏî×¨Àû²Å±»Åú×¼ºÍ¹«²¼¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â