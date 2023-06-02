Æ»¹ûµÄ½£´Ó¡°VRÔªÄê¡±Ä¥µ½ÁËÔªÓîÖæÍË³± Ê×¿îÍ·ÏÔÖÕÓÚÒªÀ´ÁË£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¾àÀëÆ»¹ûWWDC2023ÕýÊ½¿ªÄ»»¹ÓÐÒ»ÖÜ²»µ½µÄÊ±¼ä£¬³ýÁË¸÷ÖÖÏµÍ³µÄ¸üÐÂÍâ£¬Õâ´ÎÆ»¹ûºÜ¿ÉÄÜ»á·¢²¼Ò»¿î·Ç³£ÖØ°õµÄÓ²¼þ²úÆ·£¬ËüÃÇµÄÊ×¿îAR/VRÍ·ÏÔ £¬ÕâÎÞÒÉ½«»á¶ÔVR/ARÐÐÒµ²úÉú·Ç³£ÖØ´óµÄÓ°Ïì¡£¶øÔÚÕýÊ½Ì¸ÂÛÕâ¿î²úÆ·Ö®Ç°£¬ÎÒÏëÏÈºÍ´ó¼ÒÁÄÁÄÔÚ½üÐ©ÄêÎÒËù¾ÀúºÍ¿´µ½µÄVR/ARÐÐÒµ·¢Õ¹¡£
´Ó¡°VRÔªÄê¡±µ½¡°ÔªÓîÖæ¡±ÍË³±
Cardboard£¬Ò»¸ö¿´ÆðÀ´·Ç³£²»ÆðÑÛÉõÖÁ¼òÂªµÄÐ¡ºÐ×Ó£¬ÔÚÀïÃæ·ÅÉÏÒ»²¿ÊÖ»ú£¬Ëü±ã³ÉÎªÁËÒ»¿îVRÉè±¸¡£Ëü²¢²»ÊÇÒ»¿î¹È¸èÍ¶Èë´óÁ¿¾«Á¦µÄ²úÆ·£¬¶øÊÇÁ½Ãû¹¤³ÌÊ¦ÀûÓÃ¹È¸è¡°20%Ê±¼ä¡±¹æ¶¨£¬»¨ÁË6¸öÔÂµÄÊ±¼ä£¬Ëù´òÔì³öÀ´Õâ¸öÊµÑéÏîÄ¿£¬µ«È´³ÉÎªÁËÐí¶àÈË½øÈëVRÊÀ½çµÄÔ¿³×¡£Õâ¿î2014Äêµ®ÉúµÄVRºÐ×Ó³ö»õÁ¿³¬Ç§Íò£¬Ëü²¢²»ÊÇ×îÔçµÄVRÉè±¸£¬µ«¼òÒ×µÄÉè¼ÆºÍ³¬µÍµÄÌåÑéÃÅ¼÷£¬³É¹¦ÈÃÊÀ½çÉÏµÄºÜ¶àÈËÁË½âµ½ÁËÊ²Ã´ÊÇVR¡£
2015Äê£¬Oculus Rift¡¢HTC vive¡¢PS VRÈý¿îÖØ°õµÄÏû·Ñ¼¶²úÆ·Ïà¼ÌµÇ³¡£¬²¢ÔÚ2016ÄêÕýÊ½¿ªÊÛ£¬Èý¿î²úÆ·¸÷ÓÐÌØÉ«£¬²¢ÇÒ´Ó±¾ÖÊÀ´Ëµ£¬ËüÃÇ¶¼²¢·ÇÒ»Ì×ÍêÕûµÄVRÉè±¸£¬Ç°Á½¿îÓëÐèÒªÓµÓÐ¸ßÐÔÄÜ¶ÀÏÔµÄÖ÷»ú»òÕß±Ê¼Ç±¾²ÅÄÜÇý¶¯£¬PS VRÔòÐèÒª´îÅäPS4²ÅÄÜÊ¹ÓÃ£¬¶øÇÒÏà±ÈÓÚÇ°ÃæÁ½¿îËü¸üÏñÊÇPSµÄÒ»¿îÅä¼þ¡£Í¬Äê£¬»¹ÓÐÒ»¿îÖØ°õ¼¶µÄÉè±¸·¢²¼£¬Î¢ÈíµÄMRÍ·ÏÔHololens£¬µ«Ëü²¢²»ÃæÏò¹ã´óÏû·ÑÕß£¬¶øÊÇÒ»¿îÆóÒµ¼¶²úÆ·¡£
³ýÁËÕâÈý¿î¸ß¶ËVRÍ·ÏÔÍâ£¬ÔÚÄÇÁ½Äê£¬¸÷ÖÖVRºÐ×Ó(±¾ÖÊÉÏºÍCardboardÃ»É¶Çø±ð)¡¢VRÒ»Ìå»ú¡¢VRÍ·ÏÔ¶¼·×·×µÇ³¡£¬ÓÐ´´Òµ³§ÉÌ³õÂ¶·æÃ¢£¬Ò²ÓÐ´ó³§²¼¾Ö¼ÓÈë£¬ÐÐÒµµÄ·¢Õ¹¼¸ºõÊÇ³ÉÖ¸ÊýÔö³¤£¬´óÁ¿×Ê±¾½øÈëVRÐÐÒµ£¬¸÷ÐÐ¸÷Òµ·×·×Óµ±§VRÕâÒ»ÐÂ·ç¿Ú£¬ÊÐÃæÉÏÉõÖÁÓÐ³¬°Ù¿îÉè±¸¿ÉÒÔÑ¡Ôñ£¬¸÷´óÉÌ³¡Ó¿ÏÖVRÌåÑéµê£¬2016ÄêÔÙ´Î³ÉÎª¡°VRÔªÄê¡±¡£Ò²ÕýÊÇÔÚÕâÒ»Äê£¬ÓÐ´«ÎÅ³ÆÆ»¹û½«ÍÆ³ö×Ô¼ºµÄVR»òÕßARÉè±¸£¬¶øÕâÒ»´«7ÄêÒÑ¾¹ýÈ¥ÁË¡£
µ«ºÃ¾°²»³¤£¬VRµÄ·çËäÈ»¹ÎµÄ´ó£¬µ«²¢Ã»ÓÐ¹Î¶à¾Ã¡£ÐÐÒµµÄ³±Ë®´Ó2016ÄêÏÂ°ëÄê¿ªÊ¼¿ìËÙÍËÈ¥£¬×Ê±¾²»ÔÙÇàíùVR£¬³§ÉÌÇ·Ð½²ÃÔ±µ¹±Õ£¬¸÷ÖÖÎÊÌâ·×·×Ó¿ÏÖ¡£¹é¸ù½áµ×£¬VRÐÐÒµµÄ´óÈÈÊÇ×Ê±¾ºÍÏà¹Ø´ÓÒµÕß´øÆðÀ´µÄ£¬ºÍÏû·ÑÕßµÄ¹ØÏµ²¢²»´ó¡£²»¹ÜÊÇÉè±¸»¹ÊÇÄÚÈÝ³§ÉÌ£¬´ó¶¼ÊÇË³×ÅÈÈ³±¶øÀ´µÄ£¬²¢Ã»ÓÐÌ«¶à»ýÀÛºÍ³ÁµíµÄÊ±¼ä£¬¸üÃ»ÓÐºñ»ý±¡·¢£¬ÊÐ³¡ÉÏ²úÆ·ÖÊÁ¿²Î²î²»Æë£¬ºñÖØ¡¢ÃÆÈÈ¡¢Ñ£ÔÎµÈÎÊÌâÄÑÒÔ±ÜÃâ£¬ÄÚÈÝÖÊÁ¿Ã»ÓÐ´ïµ½Ô¤ÆÚ£¬ÓÃ»§µÄÊµ¼ÊÌåÑé²¢²»ºÃ£¬ÍæÒ»Á½´Î³¢ÏÊ»¹¿ÉÒÔ£¬µ«Ô¶Ã»ÓÐµ½¿ÉÒÔ³£ÓÃµÄµØ²½£¬¸ü¶àÈËÊÇÓÐÐËÈ¤µ«²»»áÈ¥¹ºÂò,ÐÐÒµÒ°ÂùÉú³¤£¬µ«Ïû·ÑÕß²¢Ã»ÓÐ×¼±¸ºÃ¡£
Ö®ºóµÄVR¾ÍÒ»Ö±´¦ÔÚ²»ÎÂ²»»ðµÄ×´Ì¬£¬²»ÉÙµ±Äêºì¼«Ò»Ê±µÄ³§ÉÌÖ±½ÓÏûÊ§£¬¶ø³É¹¦»îÏÂÀ´µÄ³§ÉÌÔÚ²»¶Ï½øÐÐ»ýÀÛºÍ³Áµí£¬µü´úÓ²¼þ²úÆ·£¬×öºÃÅäÌ×µÄÈí¼þÏµÍ³£¬ÊÓÆµ¡¢Ó¦ÓÃ¡¢ÓÎÏ·µÈÄÚÈÝÔÚÍ¬²½¸úÉÏ£¬Ò»Ìå»úÉè±¸Öð²½³ÉÎªÖ÷Á÷¡£ÆäÊµºÍÊÖ»úÒ»Ñù£¬VR/ARÒ²ÐèÒªÒ»Ì×ÍêÕûµÄÉúÌ¬À´×öÖ§³Ö¡£Ö±µ½2021Äê£¬¡°ÔªÓîÖæ¡±µÄ¸ÅÄî´ó»ð£¬²»ÉÙ³§ÉÌ¿ªÆôÁË²¼¾ÖÖ®Â·£¬ÉõÖÁ³öÏÖÍòÎï½Ô¿É¡°ÔªÓîÖæ¡±£¬¡°ÔªÓîÖæ¡±ÔªÄêÒ²À´ÁË¡£
¡°ÔªÓîÖæ¡±²¢²»ÊÇÒ»¸öÐÂ´Ê£¬Ëüµ®ÉúÓÚ1992ÄêµÄ¿Æ»ÃÐ¡Ëµ¡¶Ñ©±À¡·£¬ÈËÃÇÔÚ¡°Metavers¡±Àï¿ÉÒÔÓµÓÐ×Ô¼ºµÄÐéÄâÌæÉí£¬Õâ¸öÐéÄâµÄÊÀ½ç¾Í½Ð×ö¡°ÔªÓîÖæ¡±£¬ÊÇÈËÀàÔËÓÃÊý×Ö¼¼Êõ¹¹½¨µÄ£¬ÓÉÏÖÊµÊÀ½çÓ³Éä»ò³¬Ô½ÏÖÊµÊÀ½ç£¬¿ÉÓëÏÖÊµÊÀ½ç½»»¥µÄÐéÄâÊÀ½ç£¬¾ß±¸ÐÂÐÍÉç»áÌåÏµµÄÊý×ÖÉú»î¿Õ¼ä¡£
ÓëVR/AR²»Í¬£¬Ëü²¢²»ÊÇÒ»Ïî¼¼Êõ£¬¶øÊÇÒ»¸ö¸ÅÄî£¬ËüÐèÒªVR/AR¡¢AIµÈ¼¼ÊõµÄÖ§³Ö£¬¶øVR/ARÉè±¸ÔòÊÇ¡°ÔªÓîÖæ¡±µÄÖØÒªÈë¿Ú£¬ÈËÃÇÐèÒªÍ¨¹ýËüÃÇ½øÈë¡°ÔªÓîÖæ¡±£¬ÕâÒ»¸ÅÄîµÄ´ó»ðÔÙ´ÎÏÆÆðÁËÒ»¹ÉVR/ARµÄÈÈ³±¡£µ«¾ÍÏñ¡°VRÔªÄê¡±Ò»Ñù£¬¸ÅÄî»ð£¬ÐÐÒµÈÈ£¬µ«ÕæÂäµØÓÖÊÇÎÊÌâ£¬ÖÁÉÙ´ÓÄ¿Ç°µÄÇé¿ö¿´£¬¡°ÔªÓîÖæ¡±ÒÑ¾¿ªÊ¼ÓÐÍË³±µÄÊÆÍ·¡£
2015-2016Äê£¬ÎÒ²î²»¶àÌåÑéÁË10¶à¿îVRÉè±¸£¬VRºÐ×Ó¡¢Ò»Ìå»ú¡¢¸ß¶ËÍ·ÏÔ¶¼ÓÐ£¬ÎÒ¸öÈË×îÂúÒâµÄÊÇHTC vive£¬²î²»¶àÓÐ¼¸Ê®Ð¡Ê±µÄÌåÑéÊ±¼ä£¬Ò²´øÉí±ßµÄÅóÓÑÍæ¹ý¼¸´Î£¬µ«µ±ËûÃÇÎÊÎÒ¿ÉÒÔÈëÊÖÂð£¿ÎÒ¶¼»áËµÔÙµÈµÈ£¬ÍæÍæ¿ÉÒÔ£¬Âò¾ÍËãÁË;2019Äê£¬²Î¼ÓÁËÒ»¸öVR/AR³§ÉÌ×éÖ¯µÄ·¹¾Ö£¬³§ÉÌÎÊ´ó¼ÒÔõÃ´ÄÜÈÃÏû·ÑÕß¸üºÃµÄÁË½âËüÃÇµÄ²úÆ·£¬¶ø¼¸¼ÒVRÃ½ÌåÅóÓÑÔò¸ÐÌ¾£¬ÏñËûÃÇÕâÖÖÄÜ¼á³Öµ½ÏÖÔÚµÄ¶¼ÊÇ¶ÔVR/ARµÄÕæ°®;2021Äê£¬¡°ÔªÓîÖæ¡±Õâ¸ö´ÊËæ´¦¿É¼û£¬µ«×÷ÎªÒ»Ãû»¥ÁªÍø´ÓÒµÕß£¬È´Ã»ÓÐÕæÕýµÄÈ¥¸ÐÊÜºÍÌåÑé£¬µ½µ×Ê²Ã´ÊÇ¡°ÔªÓîÖæ¡±¡£ÆäÊµ½²ÁËÕâÃ´¶à£¬¾ÍÊÇÏë¸æËß´ó¼Ò£¬Æ»¹ûµÄVR/ARÉè±¸½«»áÔÚÕâÑùµÄÒ»¸ö±³¾°ºÍ»·¾³ÏÂ·¢²¼¡£
Á¬ÄêÆØÁÏ+·è¿ñ°µÊ¾£¬Õâ´ÎÕæµÄÒªÀ´ÁË£¿
´Ó¡°VRÔªÄê¡±¾Í¿ªÊ¼´«³öÆ»¹ûÒª×öVR/ARÍ·ÏÔÉè±¸£¬Ö®ºó»ù±¾Ã¿Äê¶¼»áÓÐµãÏûÏ¢£¬¶ø½ñÄê³ýÁËÆØÁÏÍâ£¬¹Ù·½µÄÒ»Ð©Ô¤ÈÈºÍÐû´«ËÆºõÒ²¶¼¶ÔÕâ¿îÉè±¸µÄµ½À´½øÐÐÁË°µÊ¾¡£Õâ´Î»î¶¯µÄÖ÷ÌâÎª¡°Code new worlds¡±£¬ÖÐÎÄ·ÒëÎª¡°Âë³öÐÂÓîÖæ¡±£¬Õâ²»ÃâÈÃ´ó¼ÒÏëµ½¡°ÔªÓîÖæ¡±Õâ¸ö¸ÅÄî¡£¶øÇÒÖ®Ç°µÄÆØÁÏ³ÆÆäÍ·ÏÔÉè±¸»áÔËÐÐ xrOS£¬Õâ¸ö±êÓï¿ÉÄÜÊÇ¶ÔÈ«ÐÂÈí¼þÆ½Ì¨µÄ°µÊ¾£¬ÈÃ¿ª·¢ÕßÃÇ»ùÓÚÃæÏòÍ·ÏÔÉè±¸Âë³öÒ»¸öÐÂÓîÖæ¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬Õâ´Îº£±¨ÉÏµÄ¶àÌõ²ÊÉ«ÏßÌõ£¬·Ç³£Ïñ·ÆÄù¶ûÍ¸¾µ£¬Ëü±»¹ã·ºÓ¦ÓÃÔÚVRÍ·ÏÔÉÏ£¬Ö®Ç°µÄÆØ¹âÖÐÓÐÌáµ½Æ»¹ûµÄÍ·ÏÔÉè±¸Ò²»áÓÃËü¡£»¹ÓÐ¾ÍÊÇÕâ´Î·¢²¼»áÑûÇëÁËÎ»VR/ARÁìÓòµÄ¼ÇÕßºÍ´´×÷Õß²Î¼Ó£¬Í¬ÑùÊÇ°µÊ¾ËüÃÇ»áÔÚÕâÒ»ÁìÓò·¢²¼²úÆ·¡£¾¡¹ÜÓÐ¸÷ÖÖ½â¶Á»òÕß°µÊ¾£¬µ«Ä¿Ç°ÒÀÈ»Ã»ÓÐÈÎºÎ¹ØÓÚÆ»¹û·¢²¼Í·ÏÔÉè±¸µÄÊµ´¸¡£
ÖÁÓÚ²úÆ·µÄÅäÖÃºÍÉè¼Æ£¬ÏûÏ¢Ò²²¢²»¶à¡£¸ù¾ÝÖ®Ç°µÄÆØ¹â£¬Æ»¹û´òÔìµÄÊÇÒ»¿îMRÉè±¸£¬½«VRºÍAR½øÐÐÁËÈÚºÏ£¬¼ÈÄÜ½øÈëÐéÄâÊÀ½ç£¬ÓÖÄÜ¿´µ½ÕæÊµÊÀ½ç¡£Ëü»áÅä±¸2¿é1.4Ó¢´çµÄMicro OLEDÆÁÄ»£¬¾ÝËµÊÇÀ´×ÔË÷Äá£¬ÏñËØÃÜ¶ÈÎª4000PPI£¬ÁÁ¶È¿É´ï5000ÄáÌØ£¬Õâ½«»á¸øÓÃ»§´øÀ´·Ç³£ºÃµÄÊÓ¾õÌåÑé¡£Í¬Ê±Ëü»á´îÔØM2´¦ÀíÆ÷£¬Åä±¸·Ç³£¶àµÄÉãÏñÍ·ºÍ´«¸ÐÆ÷£¬À´²¶×½ºÍ×·×ÙÊ¹ÓÃµÄ¶¯×÷ºÍ±íÇéµÈ£¬ÔËÐÐxrOSÏµÍ³¡£
ÎÒºÍºÜ¶àÈËÒ»Ñù¶¼¶ÔÆ»¹ûµÄÍ·ÏÔ²úÆ·±§ÓÐºÜ´óµÄÆÚ´ý£¬¼ûÖ¤¼ÌiPhoneÖ®ºóÓÖÒ»¿îµß¸²ÐÔ²úÆ·µÄµ®Éú£¬µ«ÖÁÉÙÄ¿Ç°µÄÏûÏ¢»¹ÎÞ·¨ÈÃÎÒÐË·Ü£¬±Ï¾¹¶úÌýÎªÐé£¬ÑÛ¼ûÎªÊµ£¬µ½µ×ÊÇ¡°ÍõÕ¨¡±²úÆ·µß¸²ÐÐÒµ£¬»¹ÊÇ¼ÌÐø¡°ÌøÆ±¡±ºñ»ý±¡·¢£¬ÏÂÖÜ¼û·ÖÏþÁË¡£
ÁíÍâ£¬ÎÒ¸öÈË»¹ÓÐÒ»¸ö²ÂÏë£¬Æ»¹ûÔÚWWDC2023ÉÏÈ·Êµ»á´øÀ´Í·ÏÔÏà¹ØµÄ²úÆ·£¬µ«ºÜ¿ÉÄÜÊÇÃæÏò¿ª·¢ÕßÃÇxrOSÏµÍ³£¬Ó²¼þÉè±¸ÔòÊÇÔ¤¸æÒ»ÏÂ£¬È»ºó¼ÌÐøÍêÉÆÈí¼þÉúÌ¬£¬µÈµ½Çï¼¾·¢²¼»áÔÙÕýÊ½·¢²¼¡£ÔÙÍËÒ»²½Ëµ£¬¾ÝËµËüµÄ²úÆ·¶¨¼ÛÊÇ3000-4000ÃÀÔª£¬Èç¹ûÕæÊÇÕâÑù£¬ÄÇ´ó¸ÅÂÊÊÇÒ»¼þÃæÏò¿ª·¢ÕßµÄÆóÒµ°æ²úÆ·¡£
Æ»¹ûÍ·ÏÔÄÑ³ÉÏÂÒ»¸ö¡°iPhone¡±
Æ»¹ûÔÚºÜ¶àÓ²¼þ²úÆ·ÉÏ²¢²»ÊÇÏÈÇýÕß£¬¶øÊÇµÈ¼¼Êõ×ßÏò³ÉÊìºÍÊÐ³¡´ïµ½Ò»¶¨¹æÄ££¬ÕÒµ½Ò»¸ö·Ç³£ºÃµÄ¡°½ø³¡Ê±»ú¡±À´ÊÕ¸îÊÐ³¡¡£Èç¹ûËüÃÇÕæµÄÔÚ½ñÄê·¢²¼ÁËÍ·ÏÔÉè±¸£¬ÄÇÔÚÎÒ¿´À´£¬ËüµÄ¡°½ø³¡Ê±»ú¡±ÊÇÓÐµãÆ«Ôç¡£
Ïà±ÈÓÚ¡°VRÔªÄê¡±£¬Ä¿Ç°Ïà¹Ø¼¼ÊõÔÚÖð²½³ÉÊì£¬ÔÚºÜ¶àÐÐÒµÀï¶¼ÓÐ×Å²»´íµÄÓ¦ÓÃºÍÂäµØ£¬Èí¼þÉúÌ¬ºÍÄÚÈÝ½¨ÉèÔÚÖð²½ÍêÉÆ£¬µ«²úÆ·ÆÕ¼°¶ÈÏà±ÈÓÚiPhoneµ®ÉúÊ±µÄÊÖ»úÐÐÒµÓÐ×ÅÌìÈÀÖ®±ð£¬²¢Ã»ÓÐÄÇÃ´´óµÄÊÐ³¡¿Õ¼äºÍÏû·ÑÕß»ù´¡£¬ÊÖ»úÊÇ´Ó·ÇÖÇÄÜ×ªÏòÖÇÄÜ£¬¶øÍ·ÏÔ¸ü¶àµÄÊÇ´ÓÎÞµ½ÓÐ£¬ÃÅ¼÷Òª¸ßºÜ¶à¡£ËùÒÔÆ»¹ûÍ·ÏÔ¼´±ãÏÖÔÚÕæµÄÀ´ÁË£¬ËüºÜÄÑ³ÉÎªÏÂÒ»¸ö¡°iPhone¡±£¬ÔÚµß¸²ÐÐÒµµÄÍ¬Ê±ÓÖÊÕ»ñÊÐ³¡£¬Ç°ÕßÊÇËüÃÇ×Ô¼ºÉõÖÁÓÑÉÌ¶¼Ï£Íû¿´µ½µÄ£¬¶øºóÕßÔò¿ÉÄÜ»¹ÐèÒªÒ»Ð©Ê±¼ä¡£
Æ»¹ûµÄÍ·ÏÔ¿ÉÄÜÄÑÒÔ¸´¿Ìµ±Äê¡°iPhone¡±µÄ³É¹¦£¬µ«ÐÐÒµÄÚÈ·ÊµÐèÒªÒ»¿îÈçµ±Äê¡°iPhone¡±µÄ²úÆ·£¬ÓÐ³É¹¦¾ÑéµÄÆ»¹û±ãÊÇ×î¿ÉÄÜ×öµ½Õâ¼þÊÂµÄ³§ÉÌ£¬È¥µß¸²Õâ¸öÐÐÒµ£¬¼ÓËÙÊÐ³¡·¢Õ¹£¬ÎªÆäËü³§ÉÌµ±Ò»¸ö·çÏò±ê£¬¾ÍÏñµ±ÄêÊÖ»úÄÇÑù£¬Ö¸Òý´ó¼Ò³¯×ÅÔõÑùµÄ·½ÏòÈ¥·¢Õ¹ºÍÅ¬Á¦£¬ÓÈÆäÊÇÈí¼þÉúÌ¬ÉÏ£¬ÕâÓ¦¸ÃÊÇÄ¿Ç°Æ»¹û×îÉÃ³¤µÄÊÂÇé£¬¾ÍÏñºÜ¶àÈËÒ»Ö±Ñ¡ÔñiPhoneµÄÔÒòÊÇiOSÏµÍ³£¬¶ø²¢·ÇÊÇËüµÄÓ²¼þ¡£
Ð´ÔÚ×îºó
×îºóÀ´ÁÄÁÄÎÒ¶ÔVR/ARÎ´À´µÄ³©Ïë£¬ÎÒ½Ó´¥µ½Ïà¹ØµÄ¶«Î÷Ó¦¸ÃÊÇÔÚ¡¶ÃûÕìÌ½¿ÂÄÏ£º±´¿Ë½ÖµÄÍöÁé¡·Õâ²¿¶¯ÂþÀï£¬¿ÂÄÏºÍÐ¡»ï°éÃÇ½øÈëÒ»¸öµ°ÐÎµÄ×°ÖÃ£¬´©Ô½µ½ÁË¸£¶ûÄ¦Ë¹µÄÊ±´úÈ¥ÆÆ°¸;´óÑ§Ê±Ôò¿´ÁËÒ»²¿ÃûÎª¡¶µ¶½£ÉñÓò¡·µÄ¶¯Âþ£¬ÔÚÀïÃæ´øÉÏÍ·¿ø±ã¿ÉÒÔÓÎÍæÒ»¿îVRMMORPGÓÎÏ·£¬µ±Ê±¾õµÃÕâÓ¦¸Ã¾ÍÊÇÎÒÄÜÏëµ½µÄÎ´À´RPGÓÎÏ·µÄÖÕ¼«ÐÎÌ¬£¬ÔÚÓÎÏ·Àï»ù±¾ÉÏ¾ÍÊÇ´øÁËÆæ»ÃÉ«²ÊµÄÏÖÊµÉú»î¡£ÕâÁ½²¿¶¯ÂþÖÐ¶¼¼ÓÈëÁË³Á½þÊ½VRÌåÑéµÄÔªËØ£¬¡¶µ¶½£ÉñÓò¡·µÄÒ»²¿¾ç³¡°æÖÐÉõÖÁ»¹ÒýÈëÁËMR£¬²»¹ýµ±Ê±ÎÒ¶ÔVR¡¢AR¡¢MRÕâÐ©²¢Ã»ÓÐ¸ÅÄî£¬Ö±µ½¹¤×÷Ê±ÕæÕý½Ó´¥µ½Ê±²Å·¢ÏÖ£¬ÕâÐ©¶¼ÊÇ×÷ÎªÈËÀàµÄÎÒÃÇ¶ÔÎ´À´µÄ³©Ïë£¬²»¹ýËäÈ»¾àÀë±È½ÏÒ£Ô¶£¬µ«Õâ²¢²»´ú±íÎÞ·¨ÊµÏÖ£¬±Ï¾¹ÔÚ´ó¸ç´ó»¹ÊÇÉÝ³ÞÆ·Ê±£¬Ò²Ã»ÈË»áÏëµ½ÊÖ»úÉÏµÄÆÁÄ»¿ÉÒÔÕÛµþ¡£
¶øÍù½üÒ»µã¿´£¬Ë¹Æ¤¶û²®¸ñÔÚµçÓ°¡¶Í·ºÅÍæ¼Ò¡·ÖÐËùÃè»æµÄÊÀ½çËÆºõÊÇVR·¢Õ¹µÄÏÂÒ»¸ö½×¶Î£¬ÀïÃæ³öÏÖµÄÍ·ÏÔ¡¢·´À¡ÊÖÌ×¡¢ÍòÏòÅÜ²½»úµÈµÈ×°±¸ÔÚÏÖÊµÊÀ½çÒÑ¾ÄÜ¹»¿´µ½ÁË£¬¿ÉÄÜÌåÑéÉÏÓÐ²î¾à£¬µ«·½ÏòÉÏ»ù±¾ÊÇÒ»ÖÂµÄ£¬ºÜ¶àÏëÏóÖÐµÄ¶«Î÷ÕýÔÚÖð²½×ß½øÏÖÊµÉú»î¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â