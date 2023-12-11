¾°ÖÂÈýÎ¬¶ÊÂ³¤¼æÊ×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙÐ»Ò»·²£º¿Õ¼ä¼ÆËã´ßÉúÈ«ÇòÍòÒÚ¼¶3D½¨Ä£ÊÐ³¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
FBEC2023Î´À´ÉÌÒµÉúÌ¬Á´½Ó´ó»áôßµÚ°Ë½ì½ðÍÓÂÝ½±ÓÚ2023Äê12ÔÂ8ÈÕÔÚÉîÛÚ¸£Ìï´óÖÐ»ªÏ²À´µÇ¾Æµê6Â¥Ê¢´óÕÙ¿ª£¬±¾´Î´ó»áÓÉ¹ã¶«Ê¡ÓÎÏ·²úÒµÐ»á¡¢ÉîÛÚÊÐ»¥ÁªÍøÎÄ»¯ÊÐ³¡Ð»áÖ¸µ¼£¬ÍÓÂÝ¿Æ¼¼Ö÷°ì£¬ÖÐ¹ú¹â¹È¡¢ÓÎÏ·ÍÓÂÝ¡¢VRÍÓÂÝ¡¢ÍÓÂÝ²Æ¾¡¢ÍÓÂÝµç¾ºÁªºÏÖ÷°ì¡£
´ó»áÒÔ¡°ºÏÁ¦¹²Éú¡¤ÈÍÕßÐÐÔ¶¡±Îª´ó»áÖ÷Ìâ£¬ÒÔ¾ßÓÐÐÐÒµÇ°Õ°¶´²ìµÄ¡°º½ÐÐÕß¡±ÎªÊÓ½Ç£¬ÆÆ±ùÖ®ÂÃÎªÖ÷Ïß£¬¹Ø×¢AI¡¢ÔªÓîÖæ¡¢XR¡¢ÓÎÏ·¡¢µç¾º¡¢Êý×Ö¾¼ÃµÈ¿Æ¼¼Óë»¥ÁªÍøÇ°ÑØÁìÓò£¬È«·½Î»³ÊÏÖ¿Æ¼¼Ç°ÑØ³É¹û£¬¾Û½¹Ê±´úÓëÉÌÒµÈÈµãÒéÌâ£¬Ì½ÌÖÐÂ¿Æ¼¼¡¢ÐÂÉÌÒµ¡¢ÐÂÄ£Ê½µÄÎ´À´¼ÛÖµ£¬ÓëÕæÕýµÄÓÂÕß¹²¸°¾ç±ä¸ïÐÂÏÂµÄÁÝ¶¬ÆÆ±ùÖ®ÂÃ!
FBEC2023·Ö»á³¡A£ºÈ«Çò3D¼¼ÊõÓ¦ÓÃÂÛÌ³ÑûÇëµ½¾°ÖÂÈýÎ¬¶ÊÂ³¤¼æÊ×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙÐ»Ò»·²´øÀ´Ö÷ÌâÎª¡°¿Õ¼ä¼ÆËã´ßÉúÈ«ÇòÍòÒÚ¼¶3D½¨Ä£ÊÐ³¡¡±µÄ¾«²ÊÑÝ½²¡£Ð»Ò»·²ÈÏÎª£¬´Ó2Dµ½3DÊÇÒ»¸ö¸ïÃüÇ÷ÊÆ£¬²»ÒÔÈÎºÎÈËµÄÒâÖ¾Îª×ªÒÆ¡£
ÒÔÏÂÎªÑÝ½²ÊµÂ¼£º
Ð»Ò»·²£ºÐ»Ð»´ó¼Ò£¬½ñÌìÎÒ¸ø´ó¼Ò·ÖÏíµÄÌâÄ¿ÊÇ¡°¿Õ¼ä¼ÆËã´ßÉúÍòÒÚ3D½¨Ä£ÊÐ³¡¡±¡£
·ÖÏíµÄµÚÒ»¸ö¹Ûµã£ºÒÔ Apple Vision Pro Îª´ú±íµÄÖÇÄÜÑÛ¾µ½«³ÉÎªÈËÀà½ÓÊÜºÍ´¦ÀíÐÅÏ¢µÄÏÂÒ»´úÖÕ¶ËÉè±¸¡£ÎÒÃÇÕâÒ»´úÈËºÜÐÒÔË£¬¾ÀúÁËÈý´Î¼ÆËã»ú¸ïÃü£ºµÚÒ»´Î´Ó¾ÞÐÍ¼ÆËã»úµ½Î¢»ú£¬½øÈëÁË¸öÈË¼ÆËãÊ±´ú;µÚ¶þ´Î´ÓÎ¢»úµ½ÖÇÄÜÊÖ»ú£¬½øÈëÁËÒÆ¶¯¼ÆËãÊ±´ú;ÏÖÔÚVision ProÓÖµ®ÉúÁË£¬½«´øÎÒÃÇ½øÈë¿Õ¼ä¼ÆËãÊ±´ú¡£
Vision ProÆÕ¼°ÐèÒª¶à³¤Ê±¼ä£¿ÎÒ¸öÈËµÄ¹ÛµãÊÇ×î¶à5Äê£¬¼¼Êõ½â¾öÖ®ºó¾ÍÊÇ¹©Ó¦Á´µÄÎÊÌâ£¬¹©Ó¦Á´½â¾öÁËÖ®ºó¾ÍÊÇÉú²úÁ¦µÄÎÊÌâ¡£2007ÄêiPhoneµ®Éú£¬ 2010Äê±êÖ¾ÐÔ²úÆ·iPhone 4ÉÏÊÐ£¬2011ÄêÐ¡Ã×ÊÖ»úÉÏÊÐ£¬ÖÇÄÜÊÖ»úÑ¸ËÙÆÕ¼°¡£ËùÒÔ£¬ÎÒÏàÐÅVision ProÒ²½«ºÜ¿ìµÃµ½ÆÕ¼°¡£
µÚ¶þ¸ö¹Ûµã£¬¿Õ¼ä¼ÆËãÒ»¸ö×îµäÐÍµÄÌØÕ÷¾ÍÊÇ¶Ô3DÊý¾ÝµÄ»ñÈ¡¡¢ÍÚ¾ò¡¢¹ÜÀíºÍÓ¦ÓÃ£¬Ëü½«´øÀ´´Ó2Dµ½3DµÄÊý¾Ý¸ïÃü¡£
ÔÚ¿Õ¼ä¼ÆËãÊ±´ú£¬3DÊý¾Ý×÷ÎªÐÅÏ¢µÄ´«µÝ½éÖÊ½«»á³ÉÎª×î»ù´¡ÐÔµÄÓ¦ÓÃÊý¾Ý£¬ÒÔ3D Êý¾ÝÎª»ù´¡¡¢ÒÔ Vision Pro Îª´ú±íµÄ¿Õ¼ä¼ÆËãÆ½Ì¨½«ÖØËÜ¸÷¸öÐÐÒµÁìÓòµÄÓ¦ÓÃ¡£
µÚÈý¸ö¹Ûµã£¬Ò²ÊÇ½ñÌì·ÖÏíµÄºËÐÄ¹Ûµã£ºµç×ÓÉÌÎñ½«ÊÇ 3D Êý¾Ý×î¼¯ÖÐÓ¦ÓÃµÄÁìÓòÖ®Ò»£¬
½öÈ«ÇòµçÉÌ 3D&AR ¹ºÎï¾Í½«´ßÉúÍòÒÚ¼¶ 3D Êý¾ÝÊÐ³¡¡£
ÖÇÄÜÊÖ»ú³öÏÖÖ®Ç°£¬ÌÔ±¦¡¢ÌìÃ¨¡¢¾©¶«¶¼ÊÇÔÚPC¶ËÂô¶«Î÷£¬ÖÇÄÜÊÖ»úÆÕ¼°ºó£¬¶¼Ñ¸ËÙµØ×ªÒÆµ½ÁËÒÆ¶¯¶Ë¡£ÏÖÔÚÒ²Ò»Ñù£¬¶¼±ØÐëÎÞ·ì¹ý¶Éµ½Vision ProÉÏ¡£ÒÔ°¢Àï°Í°ÍÎªÀý£¬ÌÔ±¦¡¢ÌìÃ¨Ã¿ÄêÉÏÐÂSKU³¬¹ý200ÒÚ£¬10 %ÊµÏÖ3D&AR¹ºÎï£¬Æ½¾ù500¿éÇ®½¨Ò»¸öÄ££¬ÄÇÃ´Õâ¸öÊÐ³¡¾Í³¬¹ýÁËÒ»ÍòÒÚ¡£
Ä¿Ç°¼¸¸ö´óµÄµçÉÌÆ½Ì¨¶¼ÔÚ»ùÓÚVisionOS¿ª·¢ÏÂÒ»´úAPP¡£ÌÔ±¦×î½üÔÚÐÂµÄ¹«ÓòÍ¶·Å¿ÚÅÄÁ¢ÌÔÉÏÏßÁËÒ»¸öÐÂ¹¦ÄÜ£¬Ê¹ÓÃÅÄÁ¢ÌÔÊ±£¬Èç¹ûÍ¬ÀàÐÍ²úÆ·ÖÐÓÐ°üº¬3DÄ£ÐÍµÄÆ·Àà£¬ÄÇÃ´ÕâÒ»Æ·Àà»áÅÅÔÚµÚÒ»Î»¡£×îÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÈÕÇ°ÑÇÂíÑ·È«Õ¾µã·¢²¼¹«¸æ£¬Ðû²¼×Ô2023Äê12ÔÂ14ÈÕÆð£¬½«²»ÔÙ½ÓÊÜ½«360¡ãÍ¼ÏñÉÏ´«µ½²úÆ·ÏêÏ¸Ò³ÃæµÄÇëÇó£¬ÔÚ´ËÖ®ºó£¬Âô¼Ò¿ÉÒÔÌí¼Ó²úÆ·µÄ3DÄ£ÐÍ¡£ÕâÒâÎ¶×Å£¬ÑÇÂíÑ·µÄÉÌÆ·ÏêÇéÒ³ÃæÓÀ´ÖØ´óµ÷Õû£¬3DÄ£ÐÍ½«È¡´ú360¡ãÍ¼Ïñ¡£ÑÇÂíÑ·±íÊ¾£¬ÔÚÖîÈç3DÊÓÍ¼¡¢·¿¼äÊÔÍ¼¡¢ÐéÄâÊÔ´©µÈ³Á½þÊ½ÌåÑéÖÐÌí¼Ó3DÄ£ÐÍ¿ÉÒÔÌá¸ß¿Í»§µÄ²ÎÓë¶ÈºÍ¹ºÂòÐÅÐÄ¡£ÔÚÒÔÍù£¬Âô¼ÒÐèÒªÍ¨¹ýÓëÑÇÂíÑ·ºÏ×÷·þÎñÉÌÁªÏµ£¬²¢µÈ´ýÍ¼ÏñÉóºËºó·½¿ÉÉÏ´«360¡ãÍ¼Ïñ¡£¶øÏÖÔÚ£¬Âô¼Ò¿ÉÖ±½ÓÔÚÂô¼ÒÖÐÐÄÉÏ´«3DÄ£ÐÍ£¬ÊµÏÖ¼´Ê±¸üÐÂ¡£¿ÉÒÔËµ£¬¶¼ÔÚÎª½øÈë¿Õ¼ä¼ÆËãÊ±´ú×ö×¼±¸¡£
µÚËÄ¸ö¹Ûµã£¬3D ½¨Ä£½«ÊÇ³¤ÆÚÐÔ¡¢ÊÀ½çÐÔÄÑÌâ£¬ËÄÜÐÎ³É´ó¹æÄ£ 3D Êý¾Ý¹©¸øÄÜÁ¦£¬Ë¾ÍÄÜ³ÉÎªÐÂµÄÊÀ½ç¾ÞÍ·¡£
ÎÞÂÛÊÇÕýÏò½¨Ä£»¹ÊÇÄæÏò½¨Ä££¬3DÊý¾Ý»ñÈ¡¶¼ÓÐ¼«Îª¸´ÔÓµÄ¹ý³Ì£¬ÐèÒª¸ß×¨Òµ¼¼ÄÜµÄÈË²ÅÈ¥Íê³É¡£¿Õ¼ä¼ÆËãÊ±´ú£¬È«ÇòµçÉÌ½«ÔÚºÜ³¤Ò»¶ÎÊ±¼äÄÚÃæÁÙ 3D ½¨Ä£Éú²úÁ¦Óë 3D&AR ¹ºÎïÐèÇó²»Æ¥ÅäµÄÃ¬¶Ü¡£
µÚÎå¸ö¹Ûµã£¬3D ½¨Ä£ÊÇµäÐÍµÄÐÂÐÍÊý×ÖÖÆÔìÒµ£¬Ó¦Õ¾ÔÚÖÕ¶Ë²úÒµÁ´µÄ¸ß¶ÈÈÏÖª 3D Êý¾ÝµÄ¡°Ô²ÄÁÏ¡±ÒâÒå¡£
´Ó·½·¨ÂÛ½Ç¶È£¬»ùÓÚÍ¼ÏñÈýÎ¬ÖØ½¨ÊÇÄ¿Ç°ÊµÏÖ³¬´ó¹æÄ£3DÊý¾ÝÉú²úµÄÎ¨Ò»·½·¨¡£¾°ÖÂ°ËÄêÈçÒ»ÈÕ£¬×¨×¢»ùÓÚÍ¼ÏñÈýÎ¬ÖØ½¨¼¼Êõ£¬ÍêÈ«×ÔÖ÷½¨ÉèÁËÈ«ÇòµÚÒ»Ìõ»ùÓÚÍ¼Ïñ3D½¨Ä£Éú²úÏß£¬Ò»ÆÚÉè¼ÆÄÜÁ¦Äê²ú100Íò¸öµ¥ÌåÄ£ÐÍ£¬½ñÄêÓÖÓë°¢ÀïÉî¶ÈºÏ×÷¹²½¨ÁËÈ«ÇòµÚÒ»ÌõNeRF 3D½¨Ä£Éú²úÏß£¬¿ÉÊµÏÖÈ«Çò×î´ó¹æÄ£µÄ3DÊý¾ÝÉú²ú£¬¾ÍÊÇÖ¾ÔÚ´òÔìÈ«Çò 3D Êý¾Ý·þÎñÁìÓòµÄ¡°¸»Ê¿¿µ¡±£¬ÒÔÂú×ãÈ«Çòµç×ÓÉÌÎñ¼´½«±¬·¢µÄ3DÊý¾ÝÐèÇó£¬Îª´Ë£¬¾°ÖÂ»¹×¨ÃÅ½¨Á¢ÁËÆß¸öÁ÷³ÌµÄÈË²ÅÅàÑøÌåÏµ£¬½«Îª³¬´ó¹æÄ£ 3D Êý¾ÝÉú²úÌá¹©Ç¿´óÈËÁ¦×ÊÔ´Ö§³Å¡£
µÚÁù¸ö¹Ûµã£¬AI ¼¼Êõ½â¾ö²»ÁËÄæÏò 3D ½¨Ä£ÎÊÌâ£¬µ« AI + 3D ÄÜÎªÈ«Çòµç×ÓÉÌÎñ´´Ôì¾Þ´ó¼ÛÖµ¡£
¾Ù¸öÀý×Ó£¬´«Í³µÄÉÌÅÄÊÇºÜ¹óµÄ£¬ÒªÅÄ³ö¸ß¾«¶ÈµÄÁùÊÓÍ¼¡¢³¡¾°Í¼¡¢ÉÌÏêÍ¼£¬ÅÄÉã³É±¾ºÜ¸ß£¬µ«ÓÐÁË¸ß¾«¶ÈµÄ3DÄ£ÐÍÒÔºó£¬ÁùÊÓÍ¼µÄ³É±¾¾ÍÊÇµç·Ñ£¬Ö±½ÓäÖÈ¾¾Í¿ÉÒÔµÃµ½¸÷¸ö½Ç¶ÈµÄÍ¼£¬ÀûÓÃAI¹¤¾ß£¬³¡¾°Í¼¡¢ÉÌÏêÍ¼Ò²ÄÜµÍ³É±¾¿ìËÙ½â¾ö¡£
»¹ÓÐ¶ÌÊÓÆµ£¬ÆÁÄ»ËùÕ¹Ê¾µÄÊÇÒ»¸ö»¯×±Æ·µÄ¶ÌÊÓÆµ£¬Õâ¸öÊÓÆµÊÇ´¿AIÉú³ÉµÄ£¬µ±ÎÒÃÇÓÐÒ»¸ö»¯×±Æ·µÄ3DÄ£ÐÍÒÔºó£¬ÓÃAIµÄ¹¤¾ß£¬Éè¼ÆºÃ5¸ö·Ö¾µÍ·£¬¸æËßËüÒª²úÉúÊ²Ã´ÑùµÄÊÓÆµ£¬Ëü¾ÍÄÜ²ú³öÏàÓ¦µÄÊÓÆµÆ¬¶Î£¬ºóÐøÎÒÃÇÖ»ÐèÒª°Ñ·ûºÏÒªÇóµÄÊÓÆµÆ´½ÓÆðÀ´¾ÍÍêÁË¡£AI²»ÊÇÊ²Ã´ÉñÃØµÄ¶«Î÷£¬¾ÍÊÇ¸ø´ó¼ÒÔËÓÃµÄ¹¤¾ß¡£Î°´óµÄÊÇ¿ª·¢Õß£¬½«À´ÈËÈË¶¼»áÊ¹ÓÃËü¡£
AIºÍ3D½áºÏÆðÀ´½«»á´´Ôì¾Þ´óµÄ¼ÛÖµ£¬Ò»¸ö 3D Ä£ÐÍ¾ÍÊÇÒ»×ùµçÉÌÎïÁÏÖÐÐÄ Asset Hub£¬¼«´ó½µµÍ´«Í³ÉÌÅÄºÍ¶ÌÊÓÆµÖÆ×÷³É±¾¡£
×îºó×ö¸öÐ¡½á£¬´Ó2Dµ½3D£¬ÊÇÊ±´úµÄÇ÷ÊÆ£¬²»ÒÔÈÎºÎÈËµÄÒâÖ¾Îª×ªÒÆ¡£¾°ÖÂÕýÔÚ½¨ÉèÈ«Çò¹æÄ£×î´ó¼¼ÊõÁìÏÈµÄ³¬¼¶3DÊý¾Ý¹¤³§£¬ÖÂÁ¦ÎªÈ«Çò¿Í»§Ìá¹©3D½¨Ä£ÖÐ¹ú·½°¸£¬ÎÒÃÇÏ£ÍûÔÚÒÑ¾µ½À´µÄ¿Õ¼ä¼ÆËãÊ±´ú£¬ÄÜ¹»ÈýÎ¬ÊÀ½ç¡¢Ò»Ï¯ÖÐ¹ú!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â